Mais uma vez, a Modalisboa recebeu de braços abertos a plataforma Sangue Novo, na qual jovens designers tem a oportunidade de apresentarem as suas coleções e habilitarem-se a ganhar três prémios, o Polimoda, o Tintex Textiles e o Moche.

Andreia Reimão, Ari Paiva, Arndes, Fora de Jogo e Rafael Ferreira foram os cinco finalistas selecionados e que tiveram a oportunidade de mostrar a todos, embora de forma digital, a sua paixão pelo mundo da moda.

Andreia Reimão apresentou “Love Me To Eternity” uma carta de amor a um mundo utópico, com referências a Barbara Levine, Nick Sethi e Senil Gupta, e também no estúdio Brieditis &Evan.Uma visão ingénua de uma realidade possível.

Ari Paiva mostrou “Liberdade Desejada”, onde é possível observar o quão frágil são as pessoas, fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. A atração pelo mórbido, a entrega total à religião, as camadas envolventes que formam o bem-estar do eu, o desapego momentâneo da pessoas séria e o nascimento de uma personalidade totalmente inversa, sem preocupações. A coleção tem influências estéticas do Punk e New Wave, desconstruindo o guarda-roupa clássico e erguendo um manifesto. Ressalta-se o patchowrk, bainhas desfeitas, padrões aleatórios, correntes, pins e tachas.

O “Monoprint” de Arndes traz-nos uma nova interpretação do artista Eben Goff, que expôs uma série de trabalhos sobre a degradação do meio ambiente pela humanidade, o poder visual dos materiais elementares, a abstração e as ressonâncias entre formas naturais e artificiais.

Fora de Jogo apresentou “Blurred Identities” que surge demonstrando uma complexidade em estilo, identidade e processo produtivo. Um espaço de mistos e uma multiplicidade de contrastes, com base na apropriação destes objetos, reconstruindo a sua relação espacial e com o outro.

“The Third Box To Your Left” de Rafael Ferreira foi a ultima coleção a ser apresentada e foi inspirada em espaços que transbordam de objetos sem utilidade, vivências acumuladas e arrumadas que alguém decidiu empilhar. A coleção ganha forma idealizando este conflito entre não dar livre arbítrio às nossas emoções, contendo-as, e a necessidade básica de relação com o outro.