Se tem andado pelas redes sociais, possivelmente já terá reparado na peça mais cobiçada do momento: os famosíssimos jeans rosa da Zara. À partida pode parecer uma peça pouco versátil, devido à sua cor berrante e ao facto de serem jeans e não calças.

Mas ainda que sejam giros ao ponto de querer ignorar esse facto, queremos mostrar-lhe que é possível utilizar estes jeans de várias formas para tirar o máximo proveito da peça mais in das redes sociais.

Se quiser um look casual, mas que tenha uma certa compostura, escolha combinar os jeans com um blazer de cor neutra e uns ténis brancos. Se quiser um look descontraído, mas cheio de vida, experimente fazer colorblock com uma camisa verde oversized. Se, por outro lado, quiser utilizar os jeans numa situação onde tem que estar mais elegante como um jantar ou um date romântico, opte por combiná-los com uma blusa elegante preta ou branca e com uns sapatos de salto da mesma cor.

Blazer e ténis

Colorblock com camisa

Blusa elegante