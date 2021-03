–Aposte nos jeans coloridos e deixe as cores “básicas de lado”

As tendências no que toca aos jeans estão sempre a mudar. Nos últimos anos já passamos por todos os modelos de calças de ganga imagináveis: desde as skinny às mom jeans, passando pelas boyfriend chegando agora às wide leg. Já para nem falar dos rasgões e tipos de lavagem, e as inúmeras modas que essas duas variáveis já nos trouxeram.

A mais recente tendência são os jeans coloridos, com cores fortes e vivas para esta primavera. Rosas, verdes, amarelos e roxos vão substituir o clássico azul da ganga para serem combinadas com outras cores igualmente vibrantes. Se nas últimas estações as cores neutras têm reinado, esta primavera e verão pertencem às cores garridas.

Conheça as nossas sugestões de calças coloridas para dar descanso aos jeans azuis.