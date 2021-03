Neste inverno, que nos vai abandonando, temos utilizado muitos blazers para manter os looks quentes e cheios de estilo. Nesta primavera, enquanto as temperaturas o permitirem, podemos e devemos continuar a fazê-lo, pois estes tornam a ser uma das grandes tendências para as estações quentes. A novidade é, no entanto, que os devemos trocar por blazers cheios de cor. Cores estas que se querem fortes e vivas, para contrariar a grande tendência dos tons neutros à qual todos cedemos durante o inverno.

Conheça as nossas sugestões de blazers coloridos para utilizar nesta primavera.