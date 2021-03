Em Portugal sempre ouvimos dizer “a mulher quer-se pequenina como a sardinha” e embora esse dizer popular nos convença, a nós mulheres baixas, de que temos a estatura ideal, por vezes ainda suspiramos por uns centímetros extra. Embora tenhamos sempre a opção de utilizar saltos, existem também pequenos truques visuais que podemos fazer para parecer mais altas e esguias.

Se este é o seu caso e quiser saber como tirar partido da sua roupa, para que consiga parecer que tem mais uns centímetros, conheça as nossas dicas:

Use malas pequenas

Aproveite a tendência das malas pequenas, pois essas são as que mais favorecem as mulheres baixas. Utilizar malas desproporcionadamente grandes, criará um desequilíbrio de proporções, tornando-a visualmente mais baixa. Optar por malas pequenas vai fazer com que estas se enquadrem melhor na sua estrutura.

Continuação da cabeça aos pés

Utilizar um conjunto monocromático é uma tática muito conhecida pelas mulheres baixinhas, mas para esse truque funcionar, é importante que não exista nenhum corte na cor. Isto é, evite quebrar o look com um pedaço de pele à vista, como mostrar os tornozelos, por exemplo.

Se utilizar um look todo preto com botins, opte por umas calças que terminem apenas no início dos mesmos, pois se optar por umas calças curtas que deixem os tornozelos à vista, criará um corte visual que encurtará a suas pernas, fazendo-a parecer mais baixa.

Definir a cintura

Utilizar calças de cintura subida é o truque mais eficaz para parecer mais alta. Fazendo isto vai diminuir o torço enquanto alonga as suas pernas, contribuindo para umas proporções mais elegantes e esguias.

Calças largas

As calças largas são as melhores amigas das mulheres baixas. Estas para além de alongarem visualmente as pernas, ainda escondem uns centímetros de salto alto que possa querer utilizar sem se perceber!

Cuidado com o oversized

A relação das mulheres baixas com roupas oversized pode ser um pouco conturbada. Utilizar roupa demasiado grande pode fazê-la parecer mais baixa do que na realidade é, isto acontece porque com roupa oversized é mais difícil definir a silhueta. Se quiser apostar nesta tendência, tem que manter as proporções certas: defina a sua cintura e aposte num look monocromático sem interrupções.

No entanto devemos frisar que deve vestir apenas aquilo que gosta e o que a faz sentir confortável. No final, a única aprovação que realmente necessita é a sua.