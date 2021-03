trend21: o colorblock é o must have da próxima estação

As tendências que recebem a primavera são sempre bem mais expressivas do que as que vamos adotando durante o inverno, e a tendência de colorblocking é sem dúvida a mais energética delas todas, e por isso é perfeita para dar as boas-vindas à primavera.

Colorblock consiste na conjunção de várias cores de uma forma inesperada. Mas para estas funcionarem em conjunto, não é suficiente apenas juntar duas cores fortes sem critério. As cores têm que criar uma harmonia entre si, e a melhor maneira de acertar sempre em cheio, é utilizar um truque infalível: uma calculadora de cores que lhe apresenta as cores complementares e opções de paletas de cores que funcionam bem em conjunto.

Desta forma, pode começar o look com uma peça em particular e escolher as combinações de cor conforme as sugestões da calculadora, sendo o produto final um look super colorido e com um gosto irrepreensível.

Veja como funciona:

Cores complementares

Utilizar rosa e verde é uma combinação muito querida entre as fashionistas, pois estas cores são complementares na colorwheel e por isso funcionam extremamente bem.

créditos: Sessions College

Monocromático

Utilizar dois tons diferentes dentro da mesma família é uma optima aposta para quem quer experimentar com o colorblock sem se aventurar demasiado. Neste caso, estes dois tons de roxo completam-se harmoniosamente e constroem um look fantástico.

créditos: Sessions College

Split Complementary

Ao utilizar esta ferramenta pode também criar paletas de cores de 3 ou 4 tons. Neste exemplo, o esquema de cores escolhido pela fashionista vai perfeitamente ao encontro das cores pastel que a calculadora sugere.