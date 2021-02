Com o inverno a ir embora, os dias a ficarem mais longos e mais quentes, a vontade de vestir sempre tudo preto vai desaparecendo e surge uma apetência por looks mais coloridos e bem-dispostos. A questão é que nem sempre é fácil combinar as cores de uma forma original e ter a certeza que não está a quebrar alguma regra implícita da moda.

Neste caso, é mais fácil guiar-se pelas fashionistas que já fizeram esse trabalho e sabem que combinações mais “estranhas” acabam por funcionar na perfeição. Confira estes looks, com combinações de cores pouco óbvias que funcionam irrepreensivelmente e inspire-se para criar os seus próprios outfits coloridos.

Cor de rosa e laranja

Experimente a combinação destas duas cores berrantes para criar um look alegre, que certamente não passará despercebido.

Azul e fúcsia

Estes dois tons que à partida parecem não combinar, resultam perfeitamente num outfit elegante que pode ser adaptado para variadíssimas ocasiões

Lilás e amarelo pastel

O lilás foi uma das cor mais fortes de 2020, ninguém lhe conseguiu ficar indiferente. Este ano experimente combinar lilás com amarelo pastel para um look colorido mas com um aspeto mais neutro.

Castanho e aqua

O castanho é a cor do momento, sem sombra de dúvida. Combiná-lo com uma cor mais alegre como o aqua é a maneira ideal de acrescentar um pouco de vida à cor tendência deste ano.

Vermelho e rosa

À primeira vista, conjugar cor-de-rosa com vermelho não é uma escolha óbvia, mas na realidade, como podemos comprovar nos looks destas fashionistas, estas cores funcionam perfeitamente em conjunto.