Ainda que entre toda a loucura provocada pelo brexit e pela pandemia, os designers londrinos não deixaram nada por dizer nesta edição 100% digital da semana da moda em Londres. Como sempre, trouxeram frescas e criativas versões das modas que se têm refletido pelo mundo fora.

Conheça as principais tendências que se viram ao longo desta semana e que vão estar por toda a parte daqui a seis meses.

Anos 1970

Os anos 1970 estão de volta, e ainda que esta tendência já se tenha vindo a sentir, a sua forte presença em Londres apenas veio consolidar a sua robustez. Segundo Nanushka e Molly Goddard, os powersuits, os tons de castanho e os colarinhos exagerados estão cá para ficar.

Floral

A grande tendência desta semana foram os padrões florais, mais gráficos ou discretos, os designers criaram as suas versões deste padrão a que estamos tão acostumados. Desde versões mais clean como a de Emilia Wickstead ou mais garridas e preenchidas como os florais de JW Anderson, este padrão não vai desaparecer com a partida do verão e entrará em força pelo outono dentro.

Romântico

Os folhos, as mangas exageradas, os bordados e as rendas... Todos estes elementos estiveram presentes nesta semana de moda e contribuíram para a tendência do romantismo, que foi transversal a vários designers como Erdem ou Simone Rocha.

Esta tendência que (não tão) subtilmente nos lembra Marie Antoinette, ainda que super feminina, transpira uma certa rebeldia, o que a torna completamente apetecível.