trend21: o regresso das muscle tees nos seus looks

No verão passado as muscle tees estavam por todo o lado, o que fez com que estas fossem as peças mais cobiçadas e vistas nas influencers. O seu estilo híper casual, com um toque de masculinidade, conquistou um enorme lugar de destaque entre os must haves do verão.

Este ano voltamos a ver as muscle tees, mas nesta primavera haverá uma novidade. Os chumaços que acrescentavam volume nos ombros, para conferir um toque extra de virilidade e rigidez, vão começar a desaparecer para criar um look mais feminino.

Conheça as novas muscle tees que vão estar por toda a parte, nestas estações mais quentes.