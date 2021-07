Com um surgimento na esfera da moda do mundo ocidental em 2016, o termo techwear em 2021 tem sido um dos tópicos com mais buzz dentro do mundo da moda.

Esta nova realidade futurística é o casamento da indústria da moda com a tecnologia – é também o termo que define um estilo que prioriza a funcionalidade, o utilitarismo e a mobilidade, com um estilo futurista.

Na sua génese, este é um estilo que dá mais enfase à performance do que à beleza e ao acompanhamento de tendências. Dentro deste estilo podemos ver peças com muitos bolsos, várias camadas, tecidos à prova de água, fechos e alças com fivelas, contribuindo para uma aparência muito pós-apocalíptica. Este estilo pode ser adotado por qualquer pessoa, e em qualquer circunstância – embora o seu propósito seja a alta performance sob condições extremas, os fãs de streetwear já começaram a incorporar o techwear no seu estilo.

Marcas como a Stone Island, a The North Face e Nike ACG (all conditions gear) estão a debruçar-se muito sob este tema, desenvolvendo novos avanços tecnológicos que contribuem para o desenvolvimento da techwear.

Conheça alguns looks de techwear e inspire-se