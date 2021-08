trend21: o estampado retro está de regresso

Se tivéssemos que resumir a moda do verão de 2021 a uma palavra, “retro” seria a mais adequada.

Nesta estação quente, as estampas retro reinaram, deixando pouco (ou nenhum) espaço para cores lisas e os padrões aborrecidos. Se for de férias, tem que dar cor e vida aos seus outfits de verão com estas estampas que parecem saídas da época da era do disco.