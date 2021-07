Estes vestidos acetinados são a peça must have deste verão

Há peças de roupa que fazem o match perfeito com o verão e, neste verão de 2021, os vestidos acetinados são umas delas.

Com um look tão clássico como irreverente, estes vestidos são a aposta perfeita para os dias onde precisamos de um look descontraído para o dia-a-dia, mas à noite queremos arrasar.

Esta peça, que normalmente é desenhada com linhas simples e despreocupadas, combina perfeitamente com a agitação do quotidiano, sem precisar de extrema atenção ou cuidados especiais. Por outro lado, o seu tecido reluzente permite que seja uma ótima base para um look mais aprimorado – com uns saltos em vez de sandálias rasas, uma clutch e um blazer pelas costas, o vestido simples acetinado torna-se na estrela da noite.

Este ano, estes vestidos, serão os nossos melhores companheiros de dias quentes. Conheça os nossos favoritos: