–#trend21: Estas meias são para usar à mostra

As meias tornaram-se um ponto de interesse e uma forma de acrescentar irreverência ao seu look, sendo um must das últimas estações. Estas começaram a aparecer em visuais desportivos reminiscentes das fotografias da princesa Diana a caminho do ginásio, após serem recriadas por Hailey Bieber para a Vogue Paris em 2019.

O sucesso foi quase imediato e tantas as influencers quiseram replicar o look das meias brancas com ténis, que mais tarde começaram a surgir com frases engraçadas, desenhos coloridos e mesmo lisas para dar o apontamento de cor e o toque final de “coolness” ao look.

Desde então que as meias se tornaram no acessório incontornável de todos os outfits casuais. Conheça as nossas sugestões para acrescentar vida aos seus looks.