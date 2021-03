Ver Naomi Osaka derrotar Serena Williams e mais tarde ganhar o open da Australia foi um dos momentos mais emocionantes no mundo do desporto em 2021. Serena Williams, a outrora imbatível número um do pódio, não levou a taça para casa, mas sem sombra de dúvida que foi responsável por levar os looks mais giros para dentro do court. O seu estilo on-court, tal como o de outras jogadoras, lembraram-nos, neste Open de Melburne, do quão extraordinários são os looks no ténis.

Este desporto ultimamente tem vindo a notar-se cada vez mais popular e as tendências que pertenciam ao court, têm saltado para o mundo digital vendo-se cada vez mais saias plissadas, polos e looks que parecem saídos diretamente do Rolland Garros.

Mesmo que não saiba distinguir um smash de um amorti, inspire-se nestas tendências que vão ser “ases” na primavera.

Saias plissadas

Esta tendência já se tem mostrado forte em 2021 nos seus vários comprimentos: mais curta, proporcionando um enorme conforto e mobilidade, ou mais comprida para quem prefere não mostrar tanto as pernas e opta por um look mais clássico. As saias plissadas, inspiradas no ténis, são uma forte aposta para esta primavera e possivelmente para o outono também!

Polos

O polo é um dos mais clássicos equipamentos do ténis, e ainda que ultimamente tenha caído em desuso entre muitos tenistas, Novak Djokovic e Danil Medvev fazem parte dos jogadores que não deixam o polo deixar de ser um sinónimo do ténis.

E ainda que no desporto em si não aconteça o mesmo, a tendência dos polos está no seu exponente máximo e vê-se reinterpretada em todos os tipos de tecidos e modelos. A peça chave que sempre associamos à marca Lacoste está a ser recriada por todos, desde os designers mais exclusivos às marcas mais comuns.

Casacos de malha

Os casacos de malha eram um clássico do ténis, com golas largas em V e malhas trabalhadas, o seu look preppy que sempre foi associado a este desporto, tem passado para o nosso quotidiano, sendo agora uma peça indispensável para qualquer guarda-roupa que se prepare para receber a primavera.

Total white

Quando não souber o que vestir, aposte num look monocromático, certamente já sabe que é a forma mais simples de criar um look infalível.

O total white, muitas vezes associado ao ténis e particularmente ao torneio de Wimbledon está muito em voga para esta estação, especialmente num modo desportivo. Um look clean, fresco e leve, apenas com um apontamento de cor na mala ou nos sapatos, para os primeiros dias de primavera, marca tantos pontos como Federer no Center Court em junho.

Meias de ténis

É mesmo verdade. Ainda que insólito, a famosa meia branca de meio cano que há uns anos era vista como um crime contra a moda, está agora mais in que nunca. Quem nunca pensou mal delas, que atire a primeira pedra, e aproveite para entrar numa das tendências mais irreverentes do momento.

Usar meias brancas de tenis a aparecer por baixo dos Converse e Nike Blazer ou em conjunção com Dad Sneakers da New Balance tornou-se quase um statement obrigatório para as fashionistas nas redes socias.