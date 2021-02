trend21: o regresso do polo

A geração Z tem vindo a desenterrar várias modas que todos julgávamos ter visto partir. A mais recente descoberta que tem vindo a ser uma presença constante nas redes sociais é o polo.

O regresso do polo fez-se de duas formas: oversized ou justo, consoante o gosto e o look que pretende atingir com esta moda que transpira uma sensação quase vintage. Para um ar mais masculino e casual mas muito trendy, utilize um polo um oversized com uns jeans largos e a acrescente a famosíssima mola do cabelo . Se por outro lado for fã de silhuetas mais femininas, experimente conjugar um polo curto e justo com a outra tendência do momento, as saias de ténis; ou na mesma com uns jeans de perna larga para criar um contraste entre as linhas retas dos jeans, com a feminidade do polo.

Confira a galeria para conhecer as nossas sugestões de polos para incorporar nos seus looks causais.