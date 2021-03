Após quase duas décadas fora do radar do mundo da moda, os sapatos de salto alto brancos estão a fazer o seu grande retorno. A sua época áurea, os anos 90, estão de volta em força, e, como não podia deixar de ser, trouxeram consigo um dos sapatos característicos da época.

Estes sapatos perfeitos para as próximas estações são muito elegantes, e acima de tudo extremamente versáteis. Conheça os 5 looks com os quais pode combinar sapatos brancos para a próxima estação:

Total White

Um look total white é a fórmula perfeita para qualquer outfit de primavera ou verão. A elegância e o aspeto leve da justaposição de várias peças brancas, da cabeça aos pés, resulta perfeitamente e é muito fácil de executar.

Blazer & Wide Pants

O fato é uma das grandes tendências do momento, e utilizar um look total de fato, com blazer e calças largas, transpira poder e não passa despercebido. Os sapatos brancos, a contrastar com qualquer que seja a cor do fato, são o toque final num look completamente irreverente.

Ganga

Utilizar sapatos de salto branco com calças de ganga cria uma oposição que vai elevar muito o look. A elegância do sapato branco, contrastando com o aspeto casual dos jeans culmina num outfit muito interessante e atual.

Saia Midi

A saia midi é uma peça muito feminina que combina impecavelmente com sapatos de salto brancos. As duas peças que marcam pelo seu cariz feminino complementam-se, resultando num look romântico. Se o quiser equilibrar com algo mais masculino, experimente adicionar um blazer oversized.

Sportswear

“Sportswear but make it fashion” Experimente combinar um look que à primeira vista não conjugaria perfeitamente com saltos, como a roupa desportiva. Na moda, tal como na vida, os opostos atraem-se, e as combinações menos prováveis podem-se sempre provar autênticos sucessos.