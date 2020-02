tendência: renda-se aos tons castanhos

Embora as cores fortes sejam um dos destaques para este ano, os tons sóbrios voltam a ser as escolhas seguras para looks cheios de estilo. Desta vez, é o castanho que toma conta das peças e surgem em várias tonalidades desde o mais claro até ao mais escuro. Se ainda não tem nada deste tom no armário, aposte numa das cores que mais realça o bronzeado no verão.