O tweed está de regresso para mais uma temporada a deixar os looks das fashionistas ainda mais bonitos e elegantes. As peças ganham destaque e surgem desde os clássicos conjuntos de casaco e saia, aos vestidos para usar com camisas brancas e também os tops que funcionam na perfeição com peças mais “modernas” como as calças de pele.

Inspire-se neste material e dê uma oportunidade ao tweed de voltar a destacar-se nos seus looks.