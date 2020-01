Pode também apostar na sobreposição de camadas de uma maneira mais sutil:

Ou mais arrojada:

Mas cuidado, é importante relembrar que em alguns casos este tipo de looks são mais apropriados para quem tem o peito pequeno. E também é importante entender que mesmo quando as peças de lingerie não ficam de alguma forma visíveis, elas podem ser essenciais no seu visual: a escolha certa do sutien e das cuecas, seja no formato ou na cor pode fazer toda a diferença.