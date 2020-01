Calçado

Depois do look estar escolhido, está na altura de decidir qual o calçado mais adequado para o completar. Outra dica importante é ter em consideração o que vai fazer durante o dia, se for andar muito o ideal é um calçado mais raso, caso contrário pode apostar nuns saltos.

Uma peça

Para os dias mais complicados em que nem o Pinterest a consegue salvar, pode optar por usar apenas uma peça. Um vestido ou um macacão são boas apostas para estes dias.

Monocromático

Se o “one piece” não funcionar consigo ou se não estiver para ai virada, pode sempre apostar num look monocromático. Assim, não corre riscos de errar e não precisa de dar voltas e voltas à sua cabeça para pensar no look perfeito.