Quem nunca passou horas e horas a olhar para o armário, a pensar quais os looks que devia levar naquela viagem?! A verdade é que fazer a mala pode tornar-se um verdadeiro dilema para as mulheres e isso acontece porque na maior parte dos casos ou não sabem o que levar ou tem medo de deixar peças que possam fazer sentido para trás. Para isso, e como forma de a auxiliar na próxima vez que for viajar, vamos revelar-lhe algumas dicas cruciais para que não se arrependa de nada e consiga fazer a mala muito mais depressa.

Menos é mais

Por muito estranho que possa parecer, a verdade é que levar poucas peças é o fundamental para qualquer viagem. Para isso, só precisa de criar looks consoante os dias em que vai estar fora e assim acaba por poupar espaço para os souvenirs e além disso não leva e trás peças que não usa.

Invista nos acessórios

Os acessórios conseguem renovar qualquer look e por isso, não os deve dispensar enquanto vai de férias. Leve cintos, colares, pulseiras e brincos, que conjuguem com todos os seus looks e que ao serem acrescentados consigam dar-lhe diferentes “roupagens”.