Anna Wintour, diretora da Vogue, é reconhecida por todos como uma das mulheres mais influentes do mundo da moda. Numa das suas mais recentes entrevistas para a série "Vogue Go Ask Anna", a fashionista deu algumas dicas sobre quais serão as tendências de 2020.

Descubra quais são e renda-se!

Flats

Mistura de padrões