Com a sustentabilidade a tornar-se um dos temas do momento e a existir uma maior tendência em limitar o consumo supérfluo, é importante cuidar bem das nossas peças de roupa para que estas durem uma vida. Mas por vezes, os acidentes acontecem e custam-nos peças de roupa que ainda estavam em excelente estado.

Antes de as deitar fora experimente revitalizá-las com os truques que selecionámos para si.

1. Eliminar manchas brancas

Sim, aquelas na zona das axilas que tanta vergonha nos dão. No caso de ter uma peça de roupa preta nesse estado fique a saber que essas manchas devem-se ao uso do desodorizante mas nada como usar e esfregar uma toalhita humedecida na zona crítica. Isto vai retirar os restos do produto em questão. Outra opção - até mais saudável - é usar um desodorizante de pedra de sal.

2. Fazer que as camisolas de lã deixem de picar

Por vezes dão muita comichão e soltam pelo, mas não tem de a deixar de usar por causa disso. Dobre-a com cuidado, coloque-a num saco de plástico e deixe-a algum tempo no congelador. Outra opção é humedecer a camisola, colocá-la num saco e deixar no congelador durante cerca de 10 horas. Depois é só descongelar a peça em água morna e deixar secar ao ar.

3. Ter lingerie mais branca

Junte 60gr de ácido bórico a 4lts de água para as peças mais encardidas ou 20gr para 10lts de água para uma lavagem mais delicada. Deixe a peça de molho durante duas horas e depois lave normalmente. Este método é eficaz, mas não deve ser feito frequentemente.

4. Retirar manchas de fruta fresca

Só resulta se a mancha for recente! Estique bem o tecido da peça e despeje água a ferver sobre a zona afetada até que a mancha saia.

5. Eliminar odores

As peças que ficam guardadas muito tempo tendem a ganhar um cheiro estranho e esquisito. Para fazer com que este desapareça misture álcool com água numa proporção de um para dois e aplique na roupa usando um borrifador ou spray.

6. Recuperar roupa que encolheu

Use champô infantil ou amaciador de cabelo misturado com um pouco de água morna e deixe a peça de molho durante 30 minutos. Esta mistura funciona muito bem em roupa tricotada.

7. Tirar manchas do ferro de engomar

O calcário pode passar do ferro para a roupa e deixar manchas desagradáveis. Nada como humedecer um pano com água oxigenada e esfregar na peça.

8. Limpar sapatos de camurça

Este género de tecido é propenso a “agarrar” sujidade que não sai tão facilmente. Esfregue com força usando uma esponja de aço. Dependendo da nódoa, é possível que precise de repetir o processo no resto dos sapatos para uniformizar a cor. Caso o problema seja sapatos encharcados, o melhor é ensopar logo com um pano para que estes não fiquem manchados.

9. Eliminar o chulé

Quando tal acontece o melhor é colocar os sapatos num saco e colocá-los no congelador entre 12 a 24 horas. As baixas temperaturas irão acabar com as bactérias que, em contacto com o suor, exalam o odor. Para casos menos críticos, experimente colocar sacos de chá dentro dos sapatos durante umas horas. Estes vão absorver a humidade que cria o mau cheiro e ainda deixam um aroma agradável.

10. Evitar que o fecho éclair se abra

Não há nada pior que ter de deixar de usar umas calças porque já se sabe que o fecho poderá abrir-se a qualquer momento. Como isso pode acontecer até com umas calças novas, uma solução passa por aplicar verniz transparente ou laca de cabelo ao longo do fecho.

11. Revitalizar peças baças

Com as lavagens é normal que a roupa colorida comece a perder o brilho de outrora. Em tecidos naturais junte duas a três colheres de sopa de sal ou sabão em pó num recipiente com água. Já em tecidos sintéticos use vinagre branco.

12. Tirar a eletricidade estática

Nada pior que vestir uma blusa e esta colar-se ao corpo. Elimine a eletricidade estática de forma simples: passe um cabide de metal pela peça ou então use um dedal. Aliás, qualquer objeto metálico irá fazer efeito.