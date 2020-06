Peças ao contrário

Quebre todas as regras e vista a sua camisa branca favorita ao contrário. Seja mais ousada e arrisque!

Sobreposição

As camadas estão cada vez mais em voga. Use um top por cima de uma camisa branca e dê outra cara ao seu look.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.