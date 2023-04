Kiru | O editorial que transpira a energia do mundo asiático

Foi a partir da palavra japonesa Kiru (que significa vestir) que este editorial ganhou vida. Juntámos vários designers portugueses, uns mais conhecidos do que outros, mas todos com o mesmo objetivo, mostrar o que de melhor se faz e se continua a fazer, no nosso país.

Katy Xiomara, Ricardo Andrez, Gabriel Daros, Pé de Chumbo, Diogo Van der Sandt, Catarina Araújo e AHCOR, são os nomes por detrás das peças que lhe mostramos abaixo.

Embarque connosco nesta viagem e deixe-se inspirar pelas formas, volumetrias e jogo de preto e branco.

(Produção: Strazzera | Fotografia: Melissa Vieira | Makeup: Mariana Palaio | Modelo: Carolina Monteiro, Central Models)

Katy Xiomara | @kattyxiomara_official

Catarina Araújo | @catarinaraujo_design

Gabriel Daros | @gabriel.daros.thelabel

Pé de Chumbo | @pedechumbo_oficial

Diogo Van der Sandt | @diogo.vandersandt

AHCOR | @ahcor_lab

Ricardo Andrez | @ricardoandrezstudio