Hoje em dia olharmos para certos tipos de peças de roupa é normal, como é o caso de vestidos, trench coat, biker jacket, minissaia e até mesmo o biquíni.

O que agora é completamente banal, foi uma verdadeira revolução no mundo da moda. Quando surgiram foram alvo de críticas, mas agora são must haves que todas as mulheres têm no seu armário.

Fique a conhecer melhor.

Biquíni

Esta peça icónica foi criada por Louis Réard no fim dos anos 1940. O que hoje em dia é uma peça essencial de verão, há muitos anos foi a grande revelação feminina. Nos anos 1950, ícones como Brigitte Bardot usaram sem medos nem pudor esta peça ousada (para a altura) com muito orgulho.

Vestido preto

A verdade é que todas as mulheres têm um vestido preto no guarda-roupa. É uma das regras básicas de estilo. Esta peça, que transpira versatilidade, surgiu nos anos 1920 pelas mãos da designer Coco Chanel com o intuito de ser confortável e simples.

Trench coat

Outra peça essencial no guarda-roupa feminino é o trench coat que foi criado por Thomas Burberry, no decorrer da Primeira Guerra Mundial, por necessidade do exército britânico. Esta peça ganhou grande destaque no mundo da moda, após ter sido usada por celebridades como Audrey Hepburn.

Biker jacket

O tão requisitado biker jacket foi criado como uma peça funcional para os aviadores da Primeira Guerra Mundial. Nos anos 1980, regressa em força como peça de desejo para o estilo rock.

Minissaia

A minissaia foi sem dúvida uma peça revolucionária no guarda-roupa feminino. Criada em 1965, pela estilista Mary Quant, com o intuito de provocar e quebrar todos os cânones de moda. Hoje em dia, tornou-se numa peça básica, essencial para os looks de verão.