O verão está à porta, o calor já chama por calçado mais fresco, mas sempre acompanhado de conforto e estilo. Subvalorizados com frequência, os chinelos de verão ou slide têm sido associados durante anos às piscinas.

No entanto, a realidade é outra: músicos, artistas, influencers, grandes nomes já se converteram aos chinelos, e começam a mostrá-los nas mais variadas ocasiões. A JD apresenta uma coleção de chinelos slide para todos os gostos.

Quer pelo conforto que proporcionam durante o verão, mas também porque são ótimos para terminar looks, dando vibes clássicas, retro ou até excêntricas, os chinelos slide são perfeitos para usar seja na praia, na piscina, em casa, ou num passeio na rua.

São, na verdade, extremamente versáteis. Para usar com umas meias cheias de estilo, ou apenas de chinelos nos pés, é certo que são cada vez mais um complemento diferenciador dos looks urbanos.

Os retro

Chinelos de verão clássicos, os adidas Adilette dispensam apresentações. Um modelo onde não faltam as 3 riscas que todos conhecemos. Leves e confortáveis, os Adilette têm uma palmilha Cloudfoam que é garantia de conforto, amortecimento e suavidade.

Adidas créditos: JD Sports

Por outro lado, a adidas Originals lançou uma versão alternativa, que se destaca por um desenho mais casual, mais minimalista e clássico. Daí que já não se vejam as 3 riscas, mas sim o Trefoil. Qualquer um dos modelos é perfeito para andar na rua, no verão, ou para ir até à praia e piscina.

Os clássicos

Os chinelos Nike são um clássico intemporal e existem em diferentes cores e combinações. Além do conforto garantido, graças à espuma da entressola, tanto os Benassi como os Victori One (homem e mulher) dão ao look um toque de estilo inquestionável.

Para os mais pequenos, estão disponíveis as Nike Kawa em tamanhos de criança e bebé.

Os exclusivos

São cerca de 20 os modelos exclusivos de chinelos slide, que só se encontram na JD. Se a ideia for renovar o armário, ou finalmente apostar neste básico de verão, mas também versátil para o resto do ano, a JD tem chinelos slide exclusivos da Fila, Lacoste, Guess, The North Face ou Tommy Hilfiger. Da Puma, os mais conhecidos são os Popcat, nesta versão exclusiva JD.

Fila créditos: JD Sports

Os “skater”

Para quem gosta do toque inconfundível dos padrões e design Vans, na JD também é possível encontrar modelos desta marca.

Vans créditos: JD Sports

Arriscamos dizer que cumprem muito bem o seu papel ao dar aquele toque Vans ao look, e que não ficam nada atrás dos clássicos ténis da marca.

Os elegantes

Quando o estilo é casual, mas não dispensa um toque elegante, não há melhor alternativa que a Lacoste.

Slides Lacoste créditos: JD Sports

O desenho premium e exclusivo fazem destes chinelos tipo slide perfeitos para serem usados tanto em passeios na cidade em pleno versão, como numa ida à praia ou piscina.