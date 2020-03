O toque subtil das golas

As golas são pormenores nas peças que destacam subtilmente a atenção destas. Desde as redondas, às pontiagudas, passando pelas plissadas e até mesmo as de lapelas, existem inúmeras versões de golas que conseguem tornar as peças desde as mais casuais até às mais formais. Foi a pensar nestas que selecionámos para si cinco peças com golas diferentes para esta estação, para que possa inspirar-se para criar os seus looks.