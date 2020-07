5. Faça uma mudança no seu closet

Dê uma nova vida ao seu armário ao tirar todas as peças que lá tiver e livre-se da roupa que já não usa há mais de um ano, ou que acha que já não lhe serve e dê a instituições de caridade. Se tiver algum dinheiro vá às compras e foque-se em comprar peças chave para que consiga criar vários looks investindo pouco. Veja peças como uma saia lápis, um blazer, uma camisa branca, umas calças pretas e alguns acessórios coloridos e diferentes. Caso não possa gastar dinheiro nessa altura, tente inovar o seu guarda roupa de uma maneira criativa. Pode cortar umas calças criando rasgos ou personalizar uma blusa ou casaco com missangas ou tachas. Ficam peças baratas, originais e exclusivas.

6. Aposte em calçado diferente

Experimente usar sapatos com cores mais vibrantes e formatos divertidos. Irá dar-lhe uma aparência mais jovem e fresca. Tente também apostar mais nos saltos em alguns dias da semana. Isso ajudará na sua postura, pois ficará mais alta e com uma silhueta mais esbelta, criando um look mais refinado.

7. Ouse na maquilhagem

Na sua makeup inclua cores que não costuma utilizar. Uma sombra diferente ou um delineador fino para os seus olhos podem fazer toda a diferença. Pode pedir conselhos às suas amigas, ganhar inspiração nos looks do Instagram/Ointerest ou ver tutoriais no youtube para inovar e aprender novas e diferentes técnicas.

8. Mude a forma como usa o cabelo

Não é preciso gastar muito dinheiro no cabeleireiro. Basta um simples escadeado e um toque de cor para fazer uma enorme diferença, seja na maneira como se sente ou como os outras a vêem. Caso queira fazer sozinha em casa, existem várias técnicas de aclarar o cabelo. Pode fazê-lo através de champôs de camomila, por exemplo. Outra maneira de inovar é através da forma como usa o cabelo no dia a dia. Se por acaso usa o cabelo solto, prenda-o e vise versa. São detalhes pequenos, mas que fazem bastante diferença no seu look.

9. Crie uma rotina de pele

Tenha mais cuidado com a sua pele. Tente protegê-la todos os dias usando protetor solar para evitar vermelhidões. Assim ficará com uma pele mais lisa, macia e bonita sem gastar muito. Se tiver alguns cremes hidratantes em casa use-os e crie uma rotina diária para a sua pele.

10. Adote um estilo de vida saudável

O exercício físico e uma alimentação saudável também a podem fazer sentir uma mulher diferente. Não só irá mudar a sua aparência, mas também a sua saúde e estilo de vida. Basta comer alimentos mais saudáveis e fazer exercício pelo menos meia hora por dia. Se não tiver muito tempo, mude apenas alguns hábitos diários, como escolher subir as escadas em vez de apanhar o elevador ou ir a pé em vez de utilizar o carro em certas situações. Todos estes pormenores farão a diferença, fazendo-a sentir-se uma mulher nova.