Calças à boca de sino

Calças à boca de sino ou pantalonas. As calças que tendem a alargar no final da bainha ajudam a alongar as pernas, sobretudo se forem conjugadas com sapatos de salto alto.

Decote em V

Use e abuse dos decotes em V porque tendem a alongar o seu tronco, criando uma silhueta mais vertical.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.