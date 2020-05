É bastante normal existirem dúvidas sobre o que é apropriado ou não usar no local de trabalho. Para ser bem sucedida a esse nível é importante conhecer o seu próprio corpo e não ignorar o dress code da empresa. Dê uma vista de olhos nas nossas dicas e esteja preparada.

1. Desconhecer o dress code da empresa

Todas as empresas são diferentes, umas mais formais que outras. É essencial que perceba como é a sua e qual o seu código de vestuário: se é necessário usar blazer e saltos todos os dias ou se pode ir de ténis e calças de ganga. São pormenores importantes que deve conhecer e seguir.

2. Roupa curta

É importante não misturar a roupa de trabalho com a roupa de sair à noite. É caso disso quando se usam vestidos ou saias muito curtas em ambiente laboral, acabando por parecer pouco profissional. A medida ideal é até quatro dedos acima do joelho. Para além do comprimento, também tem de ter em atenção o tipo de tecido (se não começa a subir com o andar ou algo que possa causar constrangimentos). Mas, nada melhor do que testar. Por isso, experimente vestir a peça, sentar-se à frente de um espelho e andar com ela em casa.

3. Transparências exageradas

As transparências podem ser usadas, mas com moderação. Um detalhe na manga ou no ombro são completamente inofensivos num ambiente profissional.