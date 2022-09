O dia a dia da mulher moderna é, por norma, bastante acelerado, dividindo-se entre o trabalho, a escola, os filhos e a vida social.

Certamente já sabe que tipo de peças, cores e tecidos lhe ficam bem, o que facilita muito na hora de se arranjar. Mas existem outras dicas que a vão ajudar a ter uma manhã mais calma na hora de escolher o seu look e fazer com que não chegue atrasada aos seus compromissos.

Planeie o que vai vestir na noite anterior

Na noite anterior pense no que pretende vestir no dia seguinte. Veja que peças resultam melhor e que acessórios irá acrescentar, pois ao fazê-lo é garantido que não se atrasa de manhã. Para além disso aproveite para passar a ferro o que for preciso e colocar tudo o que necessita dentro da mala. Irá sentir-se mais organizada e relaxada, sabendo que não tem de andar a correr de manhã, conseguindo poupar uns minutos extra para ficar mais tempo na cama. Organização é a palavra chave.

Guarde o que não vai usar

Quando tiver decidido a roupa a usar, guarde o resto. Caso contrário, o seu quarto irá ficar desarrumado num instante e nos dias seguintes não irá encontrar nada. O mesmo se aplica à roupa que tem no armário: se ainda tem peças da estação anterior misturada com a atual, faça uma mudança. Ponha tudo o que não vai precisar nestes meses num local à parte, pois assim será muito mais fácil conseguir organizar-se.

Troque de mala com menos frequência

Em vez de deixar a escolha da mala para o fim, comece por aí. Ou seja, escolha a mala que quer usar e, a partir daí, crie o resto do look. Para poupar tempo evite trocá-la todos os dias e tudo o que tem lá dentro. Outra dica relevante é escolher uma mala neutra e intemporal que irá combinar mais facilmente com os seus looks.

Deixe as coisas à mão

Deixe tudo o que precisar para o dia seguinte perto de si ou num sítio estratégico em que sabe que é impossível não ver. Sejam as chaves de casa ou do carro, tente sempre deixar estas pequenas coisas à vista. Assim não vai perder tempo a procurá-las pela casa toda.

Tenha referências de estilo

Ter uma referência de estilo é uma ótima dica na hora de escolher o seu look. Procure inspiração ao ver editoriais ou ao explorar conjuntos no Pinterest ou no Instagram e depois veja se tem peças semelhantes para conseguir recriar os looks de que gostou. De seguida guarde as imagens no seu telemóvel ou computador, podendo ainda imprimi-las e colá-las num caderno ou na porta do seu armário para se orientar. Assim, sempre que precisar irá ter inspirações por perto, ajudando-a nos dias de pouca criatividade ou em que estiver com muita pressa.

Aposte numa makeup básica

Não perca tempo de manhã com maquilhagens muito extravagantes. Aposte numa makeup mais básica composta com base, pó, blush e máscara de pestanas. Este conjunto de produtos é simples e essencial para o quotidiano de uma mulher, pois irá ficar com um look básico, mas composto para todos os dias.

Facilite com o cabelo preso

Nem sempre vai ter tempo suficiente para fazer um penteado mais elaborado: isto porque quando acordou o seu cabelo estava uma desgraça ou porque simplesmente já não tem tempo. A solução é simples: faça um rabo de cavalo ou um coque. São penteados simples e práticos, mas que lhe conseguem conferir um ar elegante e arranjado. E ainda têm a vantagem de durar o dia todo.