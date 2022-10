Elas chegaram e invadiram o street style das semanas da moda e principalmente os roupeiros das it girls! As bandoletes deixaram de ser apenas para meninas e passaram a ser uma das tendências da próxima estação. Podemos encontrá-las em várias cores, tamanhos e materiais, havendo para todos os gostos e estilos.

Se precisa de um encorajamento para aderir a este acessório tendência, damos-lhe seis motivos:

Salva o seu cabelo nos dias maus

Sabe os dias em que o seu cabelo acorda num dia mau e não sabe o que fazer? Uma bandolete pode ser uma solução fácil e rápida para lhe salvar o dia.

Dá um toque cool a qualquer look

Se gosta de looks básicos e acha que lhe falta algo, para o complementar aposte numa bandolete para dar um toque mais cool.

Resulta em qualquer tipo de penteado

Quem disse que este acessório era utilizado apenas com cabelo solto? Mais uma vez a bandolete prova a sua versatilidade e mostra que pode ser utilizada em qualquer contexto, seja em cabelos soltos, ponytails, tranças ou semi apanhados.

É um acessório prático e versátil

Este acessório além de prático, é muito versátil e fica bem em qualquer look!

É o acessório perfeito para um look mais formal

Se quer dar um ar mais chic e formal ao seu look porque não optar por um modelo com pedras ou pérolas? Este modelo de bandolete, de preferência numa versão mais grossa, é o ideal para dar um toque elegante e expensive ao seu look.

Adiciona estampa ao look

Para quem não gosta de arriscar em looks estampados, este acessório pode ajudar! Adicione uma bandolete com estampa a um look monocromático e consiga um resultado final muito trendy.