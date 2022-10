Estes acessórios de cabelo são irreverentes

Deixe que o foco do seu look seja o seu acessório de cabelo e permita-se ser irreverente, mesmo no dia a dia.

Nada melhor para destacar os seus looks do que os acessórios. Quer sejam brincos, colares, anéis, malas e até mesmo bandoletes, estes conseguem ter peso para dar destaque ao look mais básico e torná-lo numa verdadeira trend. Desta vez, o nosso foco prende-se no cabelo e na forma como lhe pode dar um up ao usar acessórios irreverentes, mas que mesmo assim, não deixam de ser bonitos e elegantes. Dê uma vista de olhos e inspire-se nas sugestões que temos para si.