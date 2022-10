trend22: estas peças em tule vão tornar-se icónicas

Não tenha medo de arriscar nesta estação. Opte por peças diferentes, que possam trazer um up aos seus looks, como é o caso do tule.

O tule está em voga nesta estação e promete trazer um toque de irreverência e coolness aos seus looks. Inspire-se nas sugestões de peças que temos para si e aposte neste material, que vai deixar os seus looks irresistíveis e quem sabe, torná-los icónicos nesta estação. Dê uma vista de olhos!