O filho de Cher, Elijah Blue Allman, de 48 anos, foi levado de urgência para o hospital no fim de semana.

Segundo o TMZ, que cita fontes próximas, Elijah terá sofrido uma overdose na manhã de sábado e ainda se encontra hospitalizado.

Cher está a acompanhar o filho nesta fase difícil, preocupando-se exclusivamente com o bem-estar do mesmo e fazendo de tudo para conseguir a ajuda que Elijah precisa, como contaram ainda as fontes.

De acordo com a People, as autoridades foram "chamadas a uma residência em Landers, onde um indivíduo do sexo masculino estava a comportar-se de forma 'estranha'". Quando chegaram ao local, relatam, o filho de Cher estava a ser "avaliado pela equipa médica de emergência".

"Os agentes encontraram drogas dentro da habitação e Elijah foi transportado para o hospital", acrescentaram, referindo ainda que está a decorrer uma investigação.

Elijah Blue Allman - filho de Cher e do falecido Gregg Allman - já tinha falado anteriormente sobre os seus problemas com o abuso de substâncias, tendo confessado numa entrevista em 2014 que começou a consumir drogas com apenas 11 anos.

Em 2023, Cher entrou com um pedido de tutela para controlar o acesso ao dinheiro, alegando que o filho era "incapaz de administrar os seus próprios recursos financeiros devido a graves problemas de saúde mental e abuso de substâncias", lembra ainda o TMZ.

