Cher, o ícone da música pop partilhou como descobriu que o nome que ela pensou, durante anos, que a mãe lhe tinha dado quando era bebé não era, afinal, o que realmente aparecia na sua certidão de nascimento.

"Eu acreditava que Cherilyn era o meu nome", escreveu a mulher de 78 anos na sua autobiografia 'Cher: The Memoir, Part One', lançada a 19 de novembro. "Até ao dia, anos depois, em que decidi mudar legalmente o meu nome para simplesmente Cher".

A cantora de 'Believe' mencionou no seu livro que, depois de a sua mãe, Georgia Holt, ter dado à luz em 1946, uma enfermeira visitou o seu quarto e lhe perguntou que nome ela planeava dar ao bebé.

"A minha mãe não tinha ideias, mas a mulher insistiu, então ela respondeu: 'Bem, Lana Turner é a minha atriz favorita e a sua filha chama-se Cheryl. O nome da minha mãe é Lynda, então que tal Cherilyn?".

A vencedora de Grammys mudou legalmente o seu nome completo para Cher no final dos anos 70, abandonando os seus quatro apelidos - o seu nome de nascimento Sarkisian, mais os apelidos por parte do seu padrasto, Gilbert LaPiere, e dos ex-maridos, Sonny Bono e Gregg Allman. Como parte do processo, ela precisava de obter a sua certidão de nascimento.

"Fiquei chocada ao descobrir que estava oficialmente registrada como Cheryl", escreveu Cher nas suas memórias.

Leia Também: "Fiasco" e "pesadelo". Cher lembra atuação para a princesa Margarida