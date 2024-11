No seu novo livro de memórias - 'Cher: The Memoir', lançado no passado dia 19 de novembro, Cher lembrou um concerto privado que deu para a princesa Margarida, irmã da rainha Isabel II, que acabou por ser um… "fiasco".

Tudo aconteceu em 1965, quando Margarida estava de visita a Los Angeles com o marido, Lord Snowdon. Aproveitando a viagem, a princesa fez um pedido especial à cantora.

"Depois de tudo o que leu sobre nós na imprensa britânica, a princesa convidou-nos para atuar no Hollywood Palladium", contou Cher.

"Foi uma surpresa, porque a 'velha guarda' não fazia ideia de quem éramos ou pensava que éramos loucos. Foi difícil de perceber isso", realçou, afirmando que acabou por aceitar o convite, porque "não poderia dizer não à princesa Margarida".

A performance, conforme descreve no livro, acabou por ser anda pior do que imaginava.

"A acústica era tão má, juntamente com problemas de som, a nossa atuação foi terrível", sublinhou.

Na altura, uma vez que estava doente por causa de um laringite, a princesa pediu para "baixar o som", porque estava com dor de cabeça. No final, "poucas pessoas aplaudiram", uma vez que o som não chegou a toda a gente.

"Acho que estávamos a usar visuais brancos, mas devíamos era ter ido camuflados. Todo o evento foi um fiasco… Fiquei para morrer. Foi como um pesadelo do qual não conseguíamos acordar; tivemos de lá ficar e esperar uma eternidade para tudo terminar", completou.

Felizmente, a relação entre Cher e a família real britânica acabou em bem. No ano passado, a artista atuou para o príncipe William e a princesa Kate no evento Royal Variety Performance.

