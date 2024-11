Cher revelou que, ao longo do seu primeiro casamento, sentiu-se tão sobrecarregada e pouco amada por Sonny Bono, que chegou a ponderar saltar da varanda de um hotel para fugir dele. Esta revelação surgiu no seu novo livro de memórias: 'Cher: The Memoir, Part One'.

No mesmo, já lançado, a cantora e atriz relembra como Sonny controlava todos os aspetos da sua vida no auge da fama.

"Estava tonta de tanta solidão", admitiu Cher, agora com 78 anos.

No livro, a cantora descreveu o que aconteceu numa noite, em 1972, assumindo que pensou em acabar com a sua própria vida. "Vi o quão fácil seria passar do limite e simplesmente desaparecer".

Na verdade, Cher considerou o suicídio "cinco ou seis vezes" ao longo do seu casamento com Sonny Bono.

A cantora revelou ainda que o ex-marido tinha "tantos ciúmes que não a deixava usar perfume ou mesmo ir a festas da Tupperware". Além disso, controlava cada parte da carreira e das finanças do casal. Apesar de Cher ser uma grande estrela, com um programa de televisão de sucesso e com músicas de topo, não tinha sequer a sua própria conta bancária.

