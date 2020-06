Se tem menos de 1,60m de altura estas dicas são ideais para si. Acabe com todas as suas dúvidas e faça a escolha certa na hora de comprar. Veja as dicas abaixo e sinta-se mais confiante com a sua altura.

Escolha bem onde vai comprar

Por norma, as lojas de fast fashion vendem a roupa com proporções padronizadas que assentam muito bem a pessoas com mais de 1,60cm, mas são completamente desproporcionais a pessoas mais baixas (ou muito mais altas). No entanto, algumas marcas já estão a mostrar uma preocupação em assegurar que as suas peças assentem bem em diferentes tipos de estatura. Algumas das melhores marcas amigas das mulheres baixas são: Top shop, Asos, Banana Republic, J. Crew, G-star , Salsa, RAW e Levi's.

Tenha uma boa costureira

Se quiser muito alguma peça que não lhe assenta bem devido à sua estatura o melhor é entrega-la nas mãos de quem vai conseguir fazer algo a respeito. Por isso, tenha na sua lista de contactos uma boa costureira que possa arranjar a peça de maneira que lhe assente lindamente.