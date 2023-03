Disponível em duas cores (preto e branco) e dois modelos (top ou crop top), a peça do designer português Gonçalo Peixoto, já conseguiu conquistar um enorme rol de fashion girls e isso deve-se, ao facto de ser uma peça irreverente só pela sua mensagem.

“Sometimes i just wanna kiss girls”, que se traduz como “às vezes eu só quero beijar raparigas”, é a frase que se encontra estampada no top do designer, que tem o valor de 45€ e que pode ser encontrado aqui.

Se ficou curiosa com esta peça, dê uma vista de olhos na forma como as it girls a usam!