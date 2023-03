Considerada uma das mulheres mais elegantes da família real, a princesa Diana, continua a ser o centro das atenções no que toca a tendências.

São vários os padrões, cortes de peças e looks, que depois de todos estes anos continuam a perdurar no mundo da moda.

Conheça a nossa seleção de outfits da Lady Di, que passem os anos que passarem, continuam a ser atuais.

Bolas

O padrão mais usado pela princesa Diana não sai de moda e continua muito atual, principalmente em vestidos fluidos e saias midi.

Mangas balão

O regresso dos anos 80 é bem visível tanto na passerelle como nas novas coleções. Esta primavera, não vão faltar blusas e vestidos com mangas volumosas.

Meias visíveis

O uso de meias com sapatos, está cada vez mais em voga. Este ano, divirta-se na composição dos seus looks e dê destaque às suas meias. Faça como a princesa Diana e opte por padrões chamativos que combinem com o seu calçado.

Biker shorts

Lisos, com padrões, tons neutros ou vibrantes, os calções de ciclista estão por todo o lado!

Blazer oversized

Os blazers com ombreiras são a peça mais requisitada do momento.

Padrão vichy

Tal como as bolinhas, o padrão vichy continua em alta, seja em looks primaveris como looks mais invernosos.