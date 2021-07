Em tempo de pandemia, há mais gente a trocar a azáfama refrescante dos mergulhos na praia pela tranquilidade bucólica campestre, o que implica outras necessidades. Durante o dia, independentemente de estar numa praia fluvial ou na piscina do alojamento que elegeu, as peças deverão ser simples, confortáveis e frescas, idealmente em tecidos leves, como os linhos e os algodões. Não se esqueça dos calções, dos tops e das t-shirts, das chinelas e, claro, dos óculos de sol, dos fatos de banho e/ou dos biquínis.

Para os passeios de fim de tarde para conhecer ou revisitar a região, aposte em vestidos confortáveis com padrões coloridos e em sandálias rasas ou de sola compensada e em calçado confortável para as caminhadas. À noite, se optar por jantar num restaurante típico, incremente o visual com um ou outro acessório, como uma carteira prática ou uma cesta artesanal e/ou bijuteria colorida. No seu nécessaire, também há dermocosméticos que não podem faltar, como pode ver de seguida. Boas férias!