Em detrimento da serenidade do campo ou dos mergulhos na praia, há quem prefira, nas férias, deambular por metrópoles, optando por visitar e desfrutar de cidades e de toda a oferta turística que estes aglomerados oferecem. Se, este ano, o seu destino de férias de verão é essencialmente urbano, aproveite para puxar pelo seu lado mais fashionista e para jogar com a moda. Independentemente do destino, saber o que deve levar para os tão ansiados dias de descanso não tem, no entanto, que ser uma dor de cabeça.

Para que não lhe falte nada, reunimos alguns dos itens básicos a incluir na sua bagagem. Para os passeios diurnos, as calças e os calções em algodão são uma boa opção. Conjugue-os com sapatilhas ou com sandálias rasas e tops frescos sem mangas. Reserve os vestidos em materiais leves para a noite. Conjugue-os com sandálias de salto para programas mais sofisticados. Não se esqueça do chapéu nem de uma carteira a tiracolo, mais prática e segura, nem do fato de banho, não vá o hotel ter piscina. Boas férias!