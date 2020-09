O cuidado diário com as peças de roupa pode fazer toda a diferença na sua durabilidade e, por isso, tratar as suas peças com carinho é sem dúvida uma mais valia.

Para que saiba como o fazer de forma correta, dê uma vista de olhos nas sete dicas que vão facilitar este processo e fazer com que poupe tempo e dinheiro.

1. Fique atenta às etiquetas

Dê prioridade à qualidade das peças que escolhe, dando mais atenção às etiquetas, de forma a verificar a sua composição e fazer a escolha certa. Tecidos que contenham fibras naturais como o algodão, seda e linho, têm uma maior durabilidade, ao contrário dos sintéticos.

2. Siga as instruções

Por mais que incomodem, evite cortar as etiquetas internas das peças de roupa. Siga as instruções de lavagem e respeite as temperaturas suportadas pelas peças. Verifique todos os cuidados necessários para as manter em bom estado.

3. Lave com menos frequência

Evite lavar com tanta frequência as suas peças, principalmente calças, saias, casacos e camisolas, que provavelmente não têm contacto direto com a pele e não ficam sujas logo na primeira utilização. Desta forma irá garantir que durem muito mais tempo.

4. Remova as manchas

Evite guardar peças com nódoas, uma vez que podem tornar-se permanentes. Retire as manchas com um tira nódoas adequado e evite danificá-las.

5. Guarde as roupas de forma adequada

De maneira a não esticar as camisolas de malha, o mais indicado é dobrá-las e guardá-las numa gaveta, ao contrário das peças de linho e seda, que devem ser penduradas num cabide.

6. Lave à mão

Tenha em atenção as peças mais delicadas do seu guarda-roupa e lave-as à mão. Utilize a máquina de lavar roupa apenas para os itens de algodão do dia a dia.

7. Não encha a máquina

Evite encher a máquina, para que a roupa seja lavada corretamente e não se esqueça de separar as peças claras das escuras evitando assim manchas desnecessárias.