SÓ USAR UMA COR

É muito comum a restrição de cores, o que é errado. Não se limite a apenas uma cor, diversifique o seu guarda-roupa e dê oportunidade a novas cores. Há uma paleta de cores infinita por explorar, experimente novos tons e surpreenda-se.

SER FASHION VICTIM

Em cada estação, somos bombardeados com novas tendências, mas não significa que temos de aderir a todas. Não leve as tendências à letra. Seja fiel ao seu próprio estilo e adira apenas às que se enquadram no seu guarda-roupa. Vista-se com as peças que se sente mais confortável e invista nos clássicos intemporais, de boa qualidade.

ACUMULAR PEÇAS

Pratique o "desapego" e livre-se de todas as peças que já não dá qualquer tipo de uso. Organize o seu closet em cada estação e separe as seguintes peças: peças já não estão em condições; peças que precisam de arranjo; peças que já não dá qualquer utilidade, mas que estão em bom estado. Deite fora as peças que já não estão em condições de ser usadas, vá de uma vez por todas à costureira e dê as peças que já não usa, a quem mais precisa. Diga sim ao desapego e torne o seu guarda-roupa mais limpo e organizado.

OPTAR POR QUANTIDADE E NÃO POR QUALIDADE

Muitas vezes acumulamos peças de roupa sem qualquer tipo de necessidade. Saiba que menos é mais e que a qualidade prevalece a quantidade. Evite comprar compulsivamente só porque o preço está muito baixo. Poupe e invista em peças de qualidade, que provavelmente irão durar muito mais tempo do que as peças mais acessíveis, já alguma vez ouviu que "o barato sai caro", pois é bem verdade. Quantas vezes comprou peças por um preço tentador e depois percebeu que em termos de qualidade não valiam nada? Está na altura de valorizar o seu guarda-roupa e tentar não acumular por acumular.