Ser buyer de moda é um dos sonhos de muitos fashionistas. Isto porque ter como funções visitar grandes cadeias de lojas de roupas e acessórios para determinar o que será vendido nas lojas, conhecer e conversar com designers sobre as suas criações e ainda fazer escolhas que podem definir o que as pessoas querem comprar, é de facto muito aliciante. Apesar de ser considerada uma profissão de sonho para muitas pessoas, esta também requer muita dedicação, sendo necessário estudar tendências e até mesmo saber sobre política e planeamento.

Assim sendo, para ser buyer de moda ou crescer nesta profissão veja as melhores dicas de diretores de marketing e de vendas de grandes empresas.

1. Saber sobre política é tão importante como saber usar o Excel

Jennifer Sunwoo, que trabalha como chefe de marketing da Barneys, explicou ao Business of Fashion que os seus buyers têm de ter um entendimento geral do que está a acontecer no mundo. O luxo não é apenas influenciado pela tecnologia, pelo mercado financeiro e pela cultura pop, mas também pelo ambiente político, pelo mercado de massas e por um novo mindset geracional. Para além disto tudo, Jennifer sugere que seja um expert em Excel ou que tenha uma boa formação nesta ferramenta pois será essencial para um melhor trabalho na área.

2. Deve estar sempre a par da flutuação das tendências

Com uma indústria que muda tanto, como é o caso da indústria da moda, a melhor coisa que pode fazer segundo Federico Barassi, diretor de compras de roupas masculinas da Ssense, é pesquisar muito, principalmente sobre novos e conceituados designers. Já Brigitte Chartrand, que ocupa o mesmo cargo na secção feminina da marca, explica que é importante entender como os influencers e as redes sociais podem e vão influenciar as tendências.