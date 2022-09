Se quer um look elegante e não sabe o que vestir, aposte num look all black. O preto para além de ser uma cor versátil e elegante, nunca sai de moda.

Experimente combinar peças desta cor, formando looks monocromáticos cheios de estilo e sem margem para erros. Dê uma vista de olhos aos exemplos que lhe trouxemos!

Conjugado com uma peça de alfaiataria

O preto por si só é associado à elegância, mas quando misturamos esta cor com uma peça de alfaiataria consegue o match perfeito.

Conjugado com sandálias

Para quem quer um look cool, basta misturar um look all black com umas sandálias.

Blazer oversized

A tendência de utilizar um blazer muito maior do que o seu tamanho já é um must-have há algum tempo e parece que vai continuar a ser. Adira também a esta tendência e experimente nesta cor.

Junte acessórios

Para completar o seu look, junte acessórios como colares, cintos e malas, para torná-lo ainda mais trendy!

Conjugado com uma peça inesperada

Se quer dar um toque diferente e inovador ao seu look, experimente conjugar o seu look monocromático com uma peça diferente como um slip dress ou uma saia dramática.