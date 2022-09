trend22: dê destaque às suas camisas brancas

Consideradas uma das peças essenciais no armário feminino, as camisas brancas são o must-have de todas as estações.

Se ainda acha que apenas o modelo mais básico é o ideal para os seus looks, desengane-se porque as camisas sofreram um up e prometem ser elas a peça essencial dos seus outfits.

Dê uma vista de olhos nas nossas sugestões e inspire-se!