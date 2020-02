Os jeans são a peça mais essencial do armário feminino e em todas as temporadas são lançados novos modelos de calças de ganga que prometem tornar os looks ainda mais elegantes e estilosos. Esta temporada não é exceção e o novo modelo que já está a conquistar as fashionistas e também as famosas, como é o caso de Hailey Bieber, é o straight. Desta vez, o modelo surge com uma perna mais comprida, ideal para usar com botas e sandálias de salto.